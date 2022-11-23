Захарова назвала проявлением аморальности киевского режима обыски в Киево-Печерской лавре

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23 ноября 2022, 09:45 Источник: Радио Sputnik

Мария Захарова, MFA Russia / https://www.globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила утром в среду, 23 ноября, что обыскам в Киево-Печерской лавре нет ни объяснений, ни оправданий.

Накануне Служба безопасности Украины пришла на территорию Киево-Печерской лавры с обысками. Впоследствии сообщалось о проведении на вышеуказанной территории "контрразведывательных мероприятий".

Мария Захарова назвала случившееся тотальной безбожной вакханалией, которую невозможно ни оправдать, ни объяснить. Дипломат добавила, что данный инцидент органично вписывается в абсолютно аморальные и дикие действия киевских властей.