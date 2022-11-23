Политик Константинов: заявления о наступлении на Крым сделаны не имеющими ничего общего со здравомыслием людьми

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23 ноября 2022, 09:18 Источник: РИА Новости

Владимир Константинов, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Заявление Киевских властей о наступлении на Крым нельзя назвать адекватным. Так считает глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Это неадекватное заявление людей, которые не имеют ничего общего со здравомыслием», - поделился с РИА Новости политик.

При этом, Константинов подчеркнул, что цели СВО должны быть достигнуты. Для этого, по словам главы регионального парламента, нужно «уничтожить нацистский режим».

Ранее крымский депутат Гемпель заявил, что украинские военные смогут попасть на полуостров только в качестве пленных.