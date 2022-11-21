Крымский депутат Гемпель: украинские военнослужащие могут попасть на полуостров только в качестве военнопленных

Украинские военнослужащие могут попасть в Крым только в качестве военнопленных. Такое заявление РИА Новости сделал представитель крымского парламента Юрий Гемпель.
Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил о планах Киева взять контроль над полуостровом. Гемпель назвал намерение Киева «мечтами» и подчеркнул, что «на практике» ситуация может сложиться иначе.
«У украинских военных есть единственный способ попасть в Крым – только в качестве военнопленных», - прокомментировал представитель крымского парламента заявление Ермака.
Ранее депутат Госдумы Гурулев заявил, что Россия должна быть готова к обороне Крыма.