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Депутат Госдумы генерал Гурулев считает, что Россия должна готовиться к серьезной обороне Крыма

, 17:58 Источник: URA.ru

Депутат Госдумы генерал Гурулев считает, что Россия должна готовиться к серьезной обороне Крыма
Госдума. Фото: Bulkin Sergey/globallook.com

Российская армия должна быть готова к любому развитию событий, в том числе к тому, что Украина попытается вернуть Крым военным путем. Об этом в беседе с URA.RU в воскресенье заявил депутат Государственной Думы РФ, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев.

«Надо быть готовым ко всему, в том числе и к серьезной обороне в Крыму», - считает парламентарий.

 Генерал выразил также уверенность, что российские военачальники «предусмотрели эти варианты» и сообщил, что, по его информации, линии обороны на полуострове в настоящее время оборудуются.

Ранее о планах «возвращения Крыма» заявил на ежегодном форуме по безопасности в Галифаксе глава офиса президента Украины Андрей Ермак. 

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