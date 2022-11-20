Депутат Госдумы генерал Гурулев считает, что Россия должна готовиться к серьезной обороне Крыма

Российская армия должна быть готова к любому развитию событий, в том числе к тому, что Украина попытается вернуть Крым военным путем. Об этом в беседе с URA.RU в воскресенье заявил депутат Государственной Думы РФ, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев.
«Надо быть готовым ко всему, в том числе и к серьезной обороне в Крыму», - считает парламентарий.
Генерал выразил также уверенность, что российские военачальники «предусмотрели эти варианты» и сообщил, что, по его информации, линии обороны на полуострове в настоящее время оборудуются.
Ранее о планах «возвращения Крыма» заявил на ежегодном форуме по безопасности в Галифаксе глава офиса президента Украины Андрей Ермак.