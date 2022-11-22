Политолог Светов заявил, что шаги Токаева на посту президента Казахстана в отношении России вызывают «неоднозначные оценки»

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22 ноября 2022, 22:52 Источник: Подмосковье сегодня

Касым-Жомарт Токаев / US Mission in Geneva / https://www.flickr.com

Юрий Светов, писатель и политолог, во время беседы с корреспондентом издания «Подмосковье сегодня» сообщил, что шаги Касым-Жомарт Токаева на посту главы Казахстана в отношении Российской Федерации вызывают «неоднозначные оценки».

Отмечается, что Токаев победил на досрочных президентских выборах республики, набрав более 81,31% голосов. При этом, по мнению политолога, Россия обеспокоена тем, какой политики будет придерживаться казахстанский лидер по отношению к ней.

Светов напомнил, что после событий 5 января 2022 года, когда силы ОДКБ подвалили народные волнения в стране и помогли удержаться Токаеву на посту президента, от официальных лиц Казахстана все чаще слышатся слова, которые преуменьшают роль Организации Договора о коллективной безопасности.

Как добавил эксперт, президент Казахстана готов поддерживать с РФ доброжелательные отношения в тех вопросах, которые будут приносить ему выгоду. Прежде всего, Токаев продолжит «наблюдать, как разрешится ситуация на Украине».