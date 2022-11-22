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Депутат Власов предложил обеспечить родителей бесплатным спальным местом и питанием при госпитализации детей до 7 лет

, 21:39 Источник: RT

Депутат Власов предложил обеспечить родителей бесплатным спальным местом и питанием при госпитализации детей до 7 лет
Палата в госпитале / Tomasz Sienicki / https://commons.wikimedia.org

При госпитализации детей до семи лет необходимо обеспечить их родителей бесплатным спальным местом и питанием. С таким предложением выступил депутат Государственной думы Российской Федерации Василий Власов. С копией письма на имя главы Министерства здравоохранения Михаила Мурашко ознакомился RT.

В обращении к министру парламентарий отметил, что, в соответствии с законодательством, родитель имеет право на бесплатное спальное место и питание в медицинском учреждении при госпитализации своего ребенка возрастом до четырех лет.

При этом, как заметил депутат, дети от четырех до семи лет не всегда способны осуществлять уход за собой, в связи с чем он предложил рассмотреть вопрос о «целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство» касательно обеспечения родителей бесплатным питанием и местом при госпитализации ребенка возрастом до семи лет «включительно».

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