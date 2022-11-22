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Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ: ответственность за американо-китайские отношения лежит на США

, 10:25

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ: ответственность за американо-китайские отношения лежит на США
Вэй Фэнхэ, Then Chih Wey/XinHua

США должны уважать интересы КНР, ответственность за отношения между двумя государствами лежит на американской стороне. Об этом заявил министр обороны Китая Вэй Фэнхэ.

«Ответственность за нынешнюю ситуацию в китайско-американских отношениях лежит на США, а не на Китае», - заявил министр во время встречи американским генералом Ллойдом Остином. Слова Фэнхэ передает оборонное ведомство КНР.

Министр обороны Китая подчеркнул, что страна дорожит отношениями двух государств.

Напомним, что во время встречи с американским президентом Байденом китайский лидер Си Цзиньпин назвал Тайвань красной линией, которую нельзя пересекать.

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