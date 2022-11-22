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Посольство РФ в Вашингтоне осудило реакцию США на расстрел российских военнопленных в Донбассе

, 07:23 Источник: посольство России в Вашингтоне

Посольство РФ в Вашингтоне осудило реакцию США на расстрел российских военнопленных в Донбассе
Здание посольства России в Вашингтоне, Yin Bogu / globallookpress.com

Посольство РФ в Вашингтоне осудило реакцию американских властей на расстрел российских военнопленных. По мнению дипмиссии, США способствуют укреплению чувства безнаказанности украинских неонацистов.

Американский посол по глобальному криминальному правосудию Бет Ван Шаак накануне сообщила, что в Штатах отслеживают сообщения о расстреле в Донбассе российских военнопленных, а также призвала все стороны конфликта следовать нормам международного права.

Посольство РФ в Вашингтоне подчеркнуло, что обратило внимание на вышеуказанное заявление и отметило, что американская чиновница отказалась прямо осудить факт расправы над безоружными российскими солдатами, несмотря на то, что журналисты из США подтвердили подлинность соответствующих видеоматериалов.

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