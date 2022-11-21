Сотрудница Госдепа Ван Шаак: США отслеживают сообщения о расправе над российскими военнопленными в Донбассе

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21 ноября 2022, 20:40 Источник: РИА "Новости"

флаг США, https://unsplash.com/photos/48elRjHbXRY

Американский посол по глобальному криминальному правосудию Бет Ван Шаак в понедельник, 21 ноября, заявила, что власти США отслеживают сообщения о расстреле российских военнопленных в Донбассе.

Бет Ван Шаак в рамках брифинга для СМИ заявила, что американские власти отслеживают новости о вышеуказанном событии "весьма пристально".

Дипломат призвала Украину продолжать следовать своим международным обязательствам в рамках текущего конфликта. Кроме того, Ван Шаак обратила внимание на важность того, чтобы все стороны конфликта придерживались норм международного права.