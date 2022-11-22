Минобороны РФ продемонстрировало кадры уничтожения замаскированных позиций ВСУ

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22 ноября 2022, 07:13

Су-25, сайт МО РФ

Экипажи российских штурмовиков Су-25 нанесли ракетные удары по военным объектам и технике подразделений Вооруженных сил Украины. Об этом свидетельствует опубликованное в Telegram-канале Минобороны видео.

В публикации отмечается, что пуски ракет осуществлялись с малых высот парами. Экипажи Су-25 после применения авиационных средств поражения выпустили тепловые ловушки, а затем вернулись на аэродром.

В МО РФ отметили, что ударами были ликвидированы замаскированные укрепленные полевые позиции и бронетехника украинских войск.