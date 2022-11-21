Макрон сообщил, что провел срочный телефонный разговор с Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон на конференции вечером в понедельник, 21 ноября, сообщил, что ранее сегодня провел срочный телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Эммануэль Макрон подчеркнул, что в настоящий момент ситуация на Украине по-прежнему является тяжелой. Президент Франции указал на то, что украинские города продолжают "подвергаться бомбардировкам", более того, "угроза сохраняется" на Запорожской АЭС.
Дополнительных подробностей разговора с Зеленским Макрон не предоставил.