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Макрон сообщил, что провел срочный телефонный разговор с Зеленским

, 18:50 Источник: РИА "Новости"

Макрон сообщил, что провел срочный телефонный разговор с Зеленским
президент Франции Эммануэль Макрон, Lev Radin / globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон на конференции вечером в понедельник, 21 ноября, сообщил, что ранее сегодня провел срочный телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Эммануэль Макрон подчеркнул, что в настоящий момент ситуация на Украине по-прежнему является тяжелой. Президент Франции указал на то, что украинские города продолжают "подвергаться бомбардировкам", более того, "угроза сохраняется" на Запорожской АЭС.

Дополнительных подробностей разговора с Зеленским Макрон не предоставил.

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