Офицер Бобков о наступлении в Донбассе: «Уже сформированы три линии войск, чтобы идти вперед»

Аргументы Недели → Политика 13+

21 ноября 2022, 17:34 Антон Николаев

Александр Бобков утверждает, что есть все возможности для того, чтобы начинать наступление. Он также отметил, что войска РФ оснащены всей необходимой техникой и экипировкой. Об этом Бобков рассказал в эфире «Первого канала», передает издание «Аргументы недели».

«За эти выходные мы с нашими соседями скорректировали наши действия, и каждое подразделение выполняет свою задачу. Если одно подразделение соседей наступает, то мы подавляем и насыпаем на огневые точки противника, чтобы они не могли препятствовать этому наступлению. Наши подразделения укомплектованы. Благодаря передислокации войск и мобилизации сформированы и экипированы штурмовые отряды, сделана вторая резервная линия. Если начинается в бой, то в бой идут одни старики, молодежь мы бережем, обкатываем, они получают боевой опыт, и поэтому все у нас хорошо».

«Каждое подразделение имеет свои позиции, осенняя распутица, конечно, сковывает, но у каждого подразделения есть возможности продвижения. Если кому-то можно двигаться, то мы помогаем двигаться, а уже затем подтягиваемся мы. В этом и заключается наш успех. У нас на марше не только вторая, но уже и третья линия полностью подошла - артиллерия, системы залпового огня. Если мы пойдем, то уже без остановки. У нас достаточно будет сил и техники, чтобы идти, идти и идти».

Ранее заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что Защитники Донбасса за сутки уничтожили более 90 украинских боевиков.