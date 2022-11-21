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Путин заявил, что к дисбалансу в мировом продовольствии привела авантюрная политика ряда стран Запада

, 17:32 Источник: РИА "Новости"

Путин заявил, что к дисбалансу в мировом продовольствии привела авантюрная политика ряда стран Запада
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/ globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в понедельник, 21 ноября, что к дисбалансу в мировом продовольствии привела авантюрная непрофессиональная политика ряда западных государств.

Владимир Путин в рамках мероприятия по вопросам российской селекции и генетики отметил, Россия обеспечивает собственные потребности, находится среди ведущих мировых производителей, помогает и намерена дальше помогать странам, сталкивающимся с дефицитом продовольствия из-за дисбалансов, к которым привели действия некоторых государств Запада.

Российский лидер уточнил, что сейчас РФ обеспечивает продовольственную безопасность по большинству главных параметров.

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