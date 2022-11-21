Военный эксперт Подберезкин: «Упреки Эрдогана в сторону России- это нормально»

Аргументы Недели → Политика 13+

21 ноября 2022, 17:00 Антон Николаев

globallookpress.com

Алексей Подберезкин считает, что в ситуации, когда Эрдоган заявил об отказе России «выполнять свой долг» в Сирии, президент Турции играет в двойную игру, придерживаясь исключительно своих целей. Такое мнение Подберезкин высказал изданию «Аргументы недели».

«Влияние России на курдов было за последние 20 лет сведено к минимуму. Это не те времена, когда СССР помогли Рабочей партии Курдистана решать совместно вопросы. В этой ситуации курды - креатура США и они получают от них финансовую и техническую поддержку. Степень влияния России на партию минимальна, если она вообще есть. Обещать Россия могла, возможно, только моральную поддержку, чтобы прекратить боевые действия на севере Сирии. Думаю, это максимум, на что могла расчитывать Турция. Поэтому упреки Эрдогана - это тоже нормально. Он может в один и тот же день, добиваясь своих национальных целей, делать две разные вещи».

Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган объяснил причины спецоперации на севере в Сирии в том числе отказом России от уничтожения террористов в этом регионе.