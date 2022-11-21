Политолог Олевич: «Когда идут военные действия, всегда совершаются военные преступления»

Аргументы Недели → Политика 13+

21 ноября 2022, 16:02 Антон Николаев

Виктор Олевич считает, что украинские солдаты, которые убили российских военнопленных под Макеевкой, должны поступить в рамках закона. Такое мнение эксперт высказал в эфире «НТВ», передает издание «Аргументы недели».

«Регулярно проводится обмен военнопленными между Россией и Украиной. Это говорит о том, что Украина не всех убивает. То, что мы наблюдаем здесь, это военное преступление. Если Россия начнет не брать никого в плен и всех расстреливать, то и украинская сторона будет расстреливать наших. Это не то, что нужно России».

«Чем больше люди озлоблены, тем больше они будут совершать такие акты. Когда идут широкомасштабные военные действия, практически всегда совершаются военные преступления. Есть законы, и люди, которые участвуют в совершении военного преступления с украинской стороны, должны быть подвергнуты суду и наказанию. Официально Россия не может говорить и не будет, о том, что готова расстреливать иностранных военнопленных».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет сама заниматься поисками украинских солдат, которые убили российских военнопленных. Он отметил, что Москва задействует международные механизмы, чтобы обратить на этот случай внимание.