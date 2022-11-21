Эрдоган: Турция рассматривает возможность проведения наземной операции в Сирии и Ираке после воздушной части

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21 ноября 2022, 13:14

Президент Турции Реджеп Эрдоган, Lev Radin / globallookpress.com

Анкара в настоящий момент рассматривает возможность проведения наземной операции на территории Сирии и Ирака после воздушной части. С соответствующим заявлением, как информирует ТАСС, выступил турецкий лидер Реджеп Эрдоган.

«Эрдоган заявил, что Турция рассматривает возможность проведения наземной операции в Сирии и Ираке после воздушной части», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Также глава Турции отметил, что не обсуждал операцию Анкары со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Как сообщалось ранее, Реджеп Эрдоган назвал «бесконечной» цену, которую Европа заплатит за изоляцию Москвы.