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Сенатор Бондарев: у Украины нет ресурсов для наступления на Крым, Запад не приложит реальных усилий, чтобы помочь в этой авантюре

, 12:20

Сенатор Бондарев: у Украины нет ресурсов для наступления на Крым, Запад не приложит реальных усилий, чтобы помочь в этой авантюре
Сенатор Виктор Бондарев, Federation Council of Russia / globallookpress.com

У Украины отсутствуют ресурсы, которые необходимы для наступления на российский Крымский полуостров, западная сторона не приложит реальных усилий, чтобы оказать помощь киевским властям в данной авантюре. Соответствующую точку зрения высказал Виктор Бондарев, член Совета Федерации.

«У Украины нет ни ресурсов, ни военной силы, ни поддержки крымчан для обещанного наступления на полуостров», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного сенатора.

По словам Бондарева, «Запад тоже не приложит реальных усилий к тому, чтобы помочь Украине в этой авантюре».

Ранее сегодня сообщалось, что бывший депутат Верховной Рады Илья Кива назвал расстрел российских пленных киевскими военными проявлением террористической политики режима президента Владимира Зеленского.

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