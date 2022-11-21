Сенатор Бондарев: у Украины нет ресурсов для наступления на Крым, Запад не приложит реальных усилий, чтобы помочь в этой авантюре

У Украины отсутствуют ресурсы, которые необходимы для наступления на российский Крымский полуостров, западная сторона не приложит реальных усилий, чтобы оказать помощь киевским властям в данной авантюре. Соответствующую точку зрения высказал Виктор Бондарев, член Совета Федерации.
«У Украины нет ни ресурсов, ни военной силы, ни поддержки крымчан для обещанного наступления на полуостров», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного сенатора.
По словам Бондарева, «Запад тоже не приложит реальных усилий к тому, чтобы помочь Украине в этой авантюре».
Ранее сегодня сообщалось, что бывший депутат Верховной Рады Илья Кива назвал расстрел российских пленных киевскими военными проявлением террористической политики режима президента Владимира Зеленского.