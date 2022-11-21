Российский лидер Путин поздравил Токаева с переизбранием на пост президента Казахстана

Аргументы Недели → Политика 13+

21 ноября 2022, 11:29

Президент России Владимир Путин, Mikhail Metzel/Kremlin Pool / globallookpress.com

Глава Российской Федерации Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с переизбранием на должность казахстанского президента. Об этом информирует ТАСС.

«Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с переизбранием на пост президента Казахстана, сообщили в Кремле», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Путин в своем поздравлении указал на то, что Москва и Астана в дальнейшем продолжат работать над совершенствованием стратегических отношений.

Ранее в понедельник сообщалось, что Токаев, согласно предварительным итогам выборов, набрал более 80% голосов.