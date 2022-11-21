Российский лидер Путин поздравил Токаева с переизбранием на пост президента Казахстана

Глава Российской Федерации Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с переизбранием на должность казахстанского президента. Об этом информирует ТАСС.
«Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с переизбранием на пост президента Казахстана, сообщили в Кремле», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.
Путин в своем поздравлении указал на то, что Москва и Астана в дальнейшем продолжат работать над совершенствованием стратегических отношений.
Ранее в понедельник сообщалось, что Токаев, согласно предварительным итогам выборов, набрал более 80% голосов.