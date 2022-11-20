Кадыров сообщил о подготовке к эксплуатации в зоне боевых действий очередной партии бронетехники

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20 ноября 2022, 20:17 Источник: Telegram

Рамзан Кадыров. Фото: Telegram/t.me/RKadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в республике подготовлена к работе в зоне боевых действий очередная партия бронемашин. Об этом он написал в воскресенье в своем телеграм-канале.

По его словам, это «очень надежная спецтехника», которая способна оперативно перемещать личный состав и представляет собой серьезную угрозу для пехоты противника.

«Я протестировал место пулеметчика, оборудованное с соблюдением всех стандартов безопасности, осмотрел пулемет. Стрелять из него по врагу одно удовольствие», - поделился впечатлениями Кадыров.

Он также выразил уверенность, что техника будет полезна в зоне боевых действий «в случае необходимости».

Ранее Кадыров сообщил о формировании нового подразделения «Ахмат-1», готового в любой момент выдвинуться в зону проведения СВО. ⠀