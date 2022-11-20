Кадыров сообщил о подготовке к эксплуатации в зоне боевых действий очередной партии бронетехники

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в республике подготовлена к работе в зоне боевых действий очередная партия бронемашин. Об этом он написал в воскресенье в своем телеграм-канале.
По его словам, это «очень надежная спецтехника», которая способна оперативно перемещать личный состав и представляет собой серьезную угрозу для пехоты противника.
«Я протестировал место пулеметчика, оборудованное с соблюдением всех стандартов безопасности, осмотрел пулемет. Стрелять из него по врагу одно удовольствие», - поделился впечатлениями Кадыров.
Он также выразил уверенность, что техника будет полезна в зоне боевых действий «в случае необходимости».
Ранее Кадыров сообщил о формировании нового подразделения «Ахмат-1», готового в любой момент выдвинуться в зону проведения СВО. ⠀