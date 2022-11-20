Генеральный инспектор Бундесвера Цорн считает, что Россия может без предупреждения напасть на Германию

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20 ноября 2022, 16:55 Источник: РИА Новости

Генеральный инспектор Бундесвера Эберхард Цорн Christoph Soeder/globallook.com

Бундесверу требуется провести полномасштабную военную подготовку на случай «агрессии» России. Об этом говорится в документе, подписанном генеральным инспектором Вооруженных сил Германии Эберхардом Цорном. Цитаты из него приводит в воскресенье Der Spiegel.

Издание указывает, что документ конфиденциальный, однако в подлинности его оно не сомневается. В письме обосновывается необходимость разработки плана действий на случай войны с Россией. При этом генерал Цорн считает, что нападение Москвы может произойти без предупреждения.

«Нападение на Германию потенциально может произойти без предупреждения и будет иметь огромные, возможно, даже разрушительные последствия», — говорится в документе.

По мнению Цорна, ФРГ должна позаботиться о том, чтобы создать более надежную собственную армию, а не полагаться на НАТО и Евросоюз.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что, оказывая помощь Украине, следует избегать эскалации между РФ и НАТО.