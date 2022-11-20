Бывший депутат Рады Кива: Зеленский выполнил свою задачу, Украина как государство уничтожена

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20 ноября 2022, 15:26

Президент Украины Владимир Зеленский, Ruslan Kaniuka / globallookpress.com

Президент Владимир Зеленский выполнил свою задачу, Украина как государство уничтожена. На это указал Илья Кива, бывший депутат Верховной Рады.

Экс-парламентарий отметил в Telegram-канале, что на данный момент с украинской территории выехали 15 млн человек, экономика и энергосистема страны разрушены.

«Украина как государство уничтожена. Зеленский выполнил свою задачу», — говорится в публикации Кивы.

Как сообщалось ранее в воскресенье, политический эксперт Джон Миршаймер заявил, что причиной специальной операции Москвы стали попытки Запада загнать Россию в угол, расширив Североатлантический альянс.