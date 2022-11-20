Политолог Миршаймер: причиной СВО стали не имперские амбиции Путина, а попытки Запада загнать Россию в угол, расширив НАТО

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20 ноября 2022, 15:11

Президент России Владимир Путин, Mikhail Metzel/Kremlin Pool / globallookpress.com

Причиной специальной военной операции (СВО) на Украине, которую с 24 февраля проводит Москва, стали не имперские амбиции президента Владимира Путина, а попытки Запада загнать Российскую Федерацию в угол, расширив Североатлантический альянс. На это, как передает РИА Новости, указал политолог Джон Миршаймер.

«Путин говорит правду о своих мотивах на Украине. Он не империалист и исходит в политике из соображений безопасности России, поэтому и начал спецоперацию», — процитирован эксперт в материале, размещенном на сайте отечественного информационного агентства.

Согласно точке зрения, высказанной Миршаймером, вся ответственность за возникновение украинского кризиса лежит на Соединенных Штатах.

Ранее сегодня сообщалось, что министр финансов РФ Антон Силуанов назвал резолюцию ООН о репарациях киевской стороне политическим заявлением, которое не будет иметь продолжения.