Польша сталкивается с проблемами из-за украинских беженцев

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20 ноября 2022, 12:43

Многие украинцы, въезжающие на территорию Польши, хотят остаться там на очень долгий срок. По словам замглавы местного МВД Павла Шефернакера, речь уже идёт о более 1.1 млн человек. В Варшаве не намерены смягчать правила пребывания беженцев, а даже наоборот – они их ужесточают. Работающих в Польше беженцев хотят обязать оплачивать жильё. А ещё в середине лета центральная власть перестала платить дополнительные средства тем, кто принял украинцев у себя. До того момента они получали по 40 злотых (почти 500 руб на русские деньги) за сутки на каждого человека. Также в Кракове отменили для беженцев бесплатный проезд на транспорте.

В течение прошедшего времени польский лидер Анджей Дуда часто жаловался в ЕС на то, что его стране приходится почти в одиночку справляться с потоком беженцев. А представитель МВД Польши Шефернакер даже заявлял, что помощь со стороны Евросоюза странам, помогающим украинцам, должна идти в миллиардах евро. Он подчеркнул, что в Варшаве не планируют помогать приезжим за счёт средств из европейских фондов, выделенных на целевые программы. Поэтому проблематика нахождения украинских беженцев на территории Польши только усиливается, и ситуация с этим продолжает усложняться.