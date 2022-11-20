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Сенатор Карасин об отказе Варшавы Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ: «Опять вылезло наружу уродливое лицо польской русофобии»

, 11:59

Сенатор Карасин об отказе Варшавы Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ: «Опять вылезло наружу уродливое лицо польской русофобии»
Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Член Совета Федерации Григорий Карасин, комментируя отказ Варшавы Сергею Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Лодзи, отметил, что «опять вылезло наружу уродливое лицо польской русофобии». Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале отечественного сенатора.

«Опять вылезло наружу уродливое лицо польской русофобии. Теперь под нож пущено участие нашего министра Сергея Лаврова в очередном СМИДе ОБСЕ», — говорится, в частности, в процитированном посте.

Карасин также написал, что «история так ничему поляков и не научила».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что внешнеполитическое ведомство РФ назвало решение, принятое Варшавой в отношении Лаврова, беспрецедентным и провокационным.

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