МИД России: решение Польши отказать Лаврову в участии в заседании СМИД ОБСЕ беспрецедентно и провокационно

Решение Польши отказать Сергею Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое пройдет в Лодзи, является беспрецедентным и провокационным. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступило российское внешнеполитическое ведомство.
«Решение Польши отказать Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ 1-2 декабря беспрецедентно и провокационно, заявил МИД РФ», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.
Как сообщалось ранее в субботу, спикер МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы Европейского союза пересмотреть основы политики на российском направлении, отметила, что объединение решило самоизолироваться от Москвы.