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МИД России: решение Польши отказать Лаврову в участии в заседании СМИД ОБСЕ беспрецедентно и провокационно

, 14:44

МИД России: решение Польши отказать Лаврову в участии в заседании СМИД ОБСЕ беспрецедентно и провокационно
Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Решение Польши отказать Сергею Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое пройдет в Лодзи, является беспрецедентным и провокационным. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступило российское внешнеполитическое ведомство.

«Решение Польши отказать Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ 1-2 декабря беспрецедентно и провокационно, заявил МИД РФ», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в субботу, спикер МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы Европейского союза пересмотреть основы политики на российском направлении, отметила, что объединение решило самоизолироваться от Москвы.

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