Захарова о планах Евросоюза пересмотреть основы политики на российском направлении: ЕС решил самоизолироваться от Москвы

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19 ноября 2022, 12:05

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Европейский союз решил самоизолироваться от Москвы. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, высказавшаяся о планах Евросоюза пересмотреть основы своей политики на российском направлении.

«Пользуясь терминологией сегодняшнего дня, можно сказать, что руководство ЕС, видимо, заразившееся каким-то аномальным политическим вирусом, решило самоизолироваться от России», — процитирована Захарова в публикации, размешенной на сайте отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в субботу, спикер МИД РФ отметила, что идеи, внушаемые государствам ЕС главой дипломатической службы данного объединения Жозепом Боррелем, провоцируют закрепление нового затяжного раскола Европы.