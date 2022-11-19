Захарова: идеи, внушаемые странам ЕС Боррелем, провоцируют закрепление нового затяжного раскола Европы

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19 ноября 2022, 10:41

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Идеи, внушаемые государствам ЕС главой внешнеполитической службы данного объединения Жозепом Боррелем, провоцируют закрепление нового затяжного раскола Европы. На это, как передает ТАСС, указала официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Идеи, которые внушает странам Евросоюза Боррель, провоцируют закрепление нового затяжного раскола Европы, заявила Захарова», — говорится в публикации, размещенной на сайте информационного агентства.

По словам спикера МИД РФ, большинство стран мира не готовы идти за Брюсселем, который своей логикой возвращает мир к временам раскола.

Как сообщалось ранее в субботу, посол Москвы в Соединенных Штатах Анатолий Антонов отметил, что разрыв дипломатических отношений с Вашингтоном был бы неправильным решением.