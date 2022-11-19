Посол России Антонов: разрыв дипломатических отношений с США был бы неправильным решением

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19 ноября 2022, 10:30

Посол России в США Анатолий Антонов, Russian Embassy in the USA / globallookpress.com

Разрыв дипломатических отношений с Соединенными Штатами был бы неправильным решением. На это, как передает ТАСС, указал Анатолий Антонов, посол Российской Федерации в Вашингтоне.

«Мы исходим из того, что прерывать контакты не надо, не надо дипломатические отношения рвать. Я считаю, что это было бы неправильное решение», — процитирован Антонов в публикации, которая размещена на сайте отечественного информационного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что администрация американского президента Джо Байдена обвинила Москву в отказе от серьезных переговоров об обмене заключенными вопреки публичным заявлениям.