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Президент Турции Эрдоган отдал приказ на проведение операции в Ираке и Сирии по возвращении с саммита G20

, 11:40

Президент Турции Эрдоган отдал приказ на проведение операции в Ираке и Сирии по возвращении с саммита G20
Президент Турции Реджеп Эрдоган, Christoph Soeder / globallookpress.com

Турецкий президент Реджеп Эрдоган отдал приказ на проведение операции в Ираке и Сирии по возвращении с саммита «Большой двадцатки», который состоялся на текущей неделе на территории Индонезии. Об этом говорится в публикации, которая появилась на сайте ТАСС.

«Эрдоган отдал приказ на проведение операции в Ираке и Сирии по возвращении с саммита G20 — телеканал ТРТ», — отмечается в процитированном материале.

Ранее сегодня сообщалось, что Вооруженные силы Анкары в результате воздушной операции в северной части Сирии и Ирака уничтожили бункеры и склады РПК. Данная организация признана в Турции террористической.

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