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Полковник американской армии в отставке Макгрегор заявил, что ВСУ потеряли более ста тысяч убитыми

, 09:06 Источник: РИА "Новости"

Полковник американской армии в отставке Макгрегор заявил, что ВСУ потеряли более ста тысяч убитыми
украинские военные, Romain Carre / globallookpress.com

Полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ несут огромные потери, на фоне того, что американские чиновники отказываются от мирного урегулирования конфликта на Украине.

По мнению Дугласа Макгрегора, проблема заключается в том, что глава США Джо Байден, руководитель Госдепа Энтони Блинкен и другие представители американских властей поддались замешательству о якобы возможной "победе Украины".

Полковник в отставке заметил, что ВСУ не побеждают. Более того, по словам военного, украинская армия потеряла более ста тысяч убитыми и сотни тысяч ранеными. Уничтожено было огромное количество оборудования. "Они сейчас на последнем издыхании", – заключил Макгрегор.

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