Издание Sofia Globe сообщило, что болгарские отели перестали кормить украинских беженцев

Аргументы Недели → Политика 13+

20 ноября 2022, 07:53 Источник: РИА "Новости"

флаг Болгарии, https://unsplash.com/photos/kn5t5RqEq7I

Издание Sofia Globe сообщило, что власти Болгарии приняли решение изменить государственную программу размещения украинских беженцев. Согласно последней информации, из нее исключили питание.

Сообщается, что владельцы отелей на берегу Черного моря перестали кормить беженцев с Украины в связи с тем, что выделяемых властями Болгарии пятнадцати левов (менее пятисот рублей. — Прим. ред.) не хватает, чтобы покрыть расходы на питание.

Владелец одной из гостиниц Михаил Зегов отметил, что последние три дня беженцы обеспечиваются едой за его собственные деньги, однако к настоящему моменту принято решение о прекращении предоставления еды беженцам.