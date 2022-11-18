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С февраля в Белоруссию прибыли более 65 тысяч украинских беженцев

, 11:41 Источник: Погранкомитет Белоруссии

С февраля в Белоруссию прибыли более 65 тысяч украинских беженцев
беженцы, Vaclav Salek/CTK

С февраля текущего года в Белоруссию прибыли 65 тысяч граждан Украины. Соответствующую информацию предоставили сотрудники пресс-службы белорусского государственного пограничного комитета.

Уточняется, что 15 890 украинцев прибыли в Белоруссию через украинско-белорусскую границу, 39 728 – транзитом через Польшу, 8 414 – через Литву, 1 595 – через Латвию.

Отмечается, что за минувшую неделю на территорию республики въехали более 1 300 граждан Украины, причем все они прибыли транзитом через страны Европейского союза.

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