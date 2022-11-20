Ёсиро Мори: «Зеленский заставил страдать многих украинцев»

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20 ноября 2022, 07:42 Источник: РИА Новости

Вина за страдания украинцев и продолжающийся конфликт лежит на Владимире Зеленском. Об этом заявил экс-премьер-министр Японии Ёсиро Мори, его слова цитирует японская газета Japan Times.

«Зеленский заставил страдать многих украинцев», — заявил Ёсиро Мори на политическом собрании в Токио.

Владимира Зеленского подверг критике и депутат Палаты представителей Парламента Японии, создатель и глава политической партии Новая партия Дайти Мунэо Судзуки. Он отметил, что президент Украины отличается высокомерием и эгоизмом.



Бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори сказал также, что действующий премьер-министр Японии «Фумио Кисида однобоко следует за позицией Соединенных Штатов», говоря о японо-американских отношениях.



