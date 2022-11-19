Кадыров обвинил Запад в лицемерии из-за отсутствия реакции на расстрел российских пленных

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19 ноября 2022, 23:06 Источник: Telegram

Рамзан Кадыров. Фото: Telegram/t.me/RKadyrov_95

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что Запад никак не отреагировал на видео с расстрелом украинскими военнослужащими российских пленных из-за присущего ему лицемерия. Об этом он написал в субботу в своем телеграм-канале.

По его словам, случившееся в Макеевке — это «прямое нарушение всех международных конвенций». Обычно подобные случаи получают огромный общественный резонанс. Сейчас этого не произошло.

По мнению Кадырова, «рупоры западной демократии» решили избежать огласки, потому что, по их концепции, «киевский режим в глазах людей должен выглядеть как демократический оазис на фоне плохой России».

О расстреле российских солдат в украинском плену 18 ноября сообщило министерство обороны.