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19 ноября 2022, 22:33 Источник: ТАСС

Президент Кубы Мигель Диас-Канель. Фото: Joaquin Hernandez/globallook.com

В Москву с официальным визитом прибыл президент Кубы Мигель Диас-Канель. Об этом сообщило в субботу вечером агентство ТАСС.

По информации агентства, в программе визита — встреча кубинского лидера с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Кроме того, 22 ноября он примет участие в открытии памятника Фиделю Кастро, который будет установлен на площади его лидера кубинской революции в столичном районе Сокол.

Ранее сообщалось о состоявшемся 18 ноября заседании российско-кубинской межправительственной комиссии по сотрудничеству в торгово-экономической и научно-технической областях.