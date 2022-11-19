Бывший депутат Рады Кива: в случае установления мира президента Украины Зеленского постигнет крах

Аргументы Недели → Политика 13+

19 ноября 2022, 13:24

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

В случае установления мира украинского президента Владимира Зеленского постигнет крах. Соответствующую точку зрения высказал Илья Кива, бывший депутат Верховной Рады.

«Зеленский хорошо понимает, что остановка боевых действий и восстановление мира впоследствии приведет к международному расследованию разворовывания финансовой помощи Запада. Мир для Зеленского — это крах», — указывается в публикации, которая размещена в Telegram-канале Кивы.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее сегодня, Владимир Зеленский выступил с утверждением о том, что Москва, заявляя о возможности переговоров с киевской стороной, хочет не мира, а передышки в боях.