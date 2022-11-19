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19 ноября 2022, 10:08

Владимир Зеленский, Sarah Silbiger - Pool via CNP/ globallookpress.com

Читатели немецкого издания Die Welt считают, что сейчас президент Украины Владимир Зеленский не рассматривает вариант «краткосрочного перемирия» с Россией, но позже будет о нем умолять. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарии пользователей.



По их словам, мольбы украинского лидера можно будет услышать, как только западные союзники перестанут финансировать Киев. На данный момент он «отвергает все, что может истощить его денежные запасы», поэтому отказывается от возможного перемирия с Москвой.

Некоторые пользователи также отметили, что не понимают, зачем США и Европа помогают «этому лжецу». По их словам, лидер Украины не заслуживает доверия со стороны других государств.

Ранее сообщалось, что культурные связи России и Америки можно постепенно наладить.