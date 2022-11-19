Посол РФ в США Антонов: от разрыва культурных связей Москвы и Вашингтона проиграли все

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19 ноября 2022, 09:34

MFA Russia/ globallookpress.com

Многие американцы страдают от того, что культурные связи между США и РФ были прерваны, от их разрыва проиграли все. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российского посла в Америке Анатолия Антонова.



По его словам, многие жители Штатов не подвержены русофобии. Они искренне сожалеют, что «культурные связи между двумя нашими государствами» были фактически уничтожены.



Посол отметил, что над их восстановлением можно поработать. Однако делать это нужно не в столице США, а в «глубине страны», так как там меньше антироссийских настроений.



Ранее сообщалось, что в КНР хотят наладить отношения со Штатами.