Многие американцы страдают от того, что культурные связи между США и РФ были прерваны, от их разрыва проиграли все. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российского посла в Америке Анатолия Антонова.
По его словам, многие жители Штатов не подвержены русофобии. Они искренне сожалеют, что «культурные связи между двумя нашими государствами» были фактически уничтожены.
Посол отметил, что над их восстановлением можно поработать. Однако делать это нужно не в столице США, а в «глубине страны», так как там меньше антироссийских настроений.
Ранее сообщалось, что в КНР хотят наладить отношения со Штатами.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Постпред в Женеве Гатилов: Россия будет добиваться публичного осуждения расстрела пленных украинскими военными
Песков не согласился с заявлениями украинских чиновников, которые утверждают, что тысячи детей в ходе СВО были депортированы в РФ
- #ЗАУГЛОМ О тяжелых дронах Белова, которые могут изменить ход конфликта на Украине
- 10:31 Читатели Die Welt о Зеленском: «Он завоет о перемирии, когда Запад остановит денежные потоки в украинскую сторону»
- 10:30 Посол России Антонов: разрыв дипломатических отношений с США был бы неправильным решением
- 10:08 Читатели Welt выразили уверенность, что Зеленский будет умолять о перемирии с Россией
- 09:37 NBC: Среди союзников Украины есть разногласия
- Telegram | (Подписаться) Bloomberg: «Большая семерка» на следующей неделе может озвучить потолок цен на российскую нефть