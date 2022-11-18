Политолог Светов: «Решение Гаагского суда о крушении MH17 предсказуемо»

Аргументы Недели → Политика 13+

18 ноября 2022, 12:34 Антон Николаев

Юрий Светов считает, что Гаагский суд в Нидерландах вынес неправомерное решение по делу о крушении рейса MH17. Такое мнение он высказал изданию "Аргументы недели".

«Я другого и не ждал. Когда сбили самолет, я был в Греции. У меня в гостинице работали каналы всех стран, где было написано только одно «Россия уничтожила самолет». На другой день в фойе гостиницы привезли газеты из разных стран, где на первых полосах было написано, что «Путин уничтожил самолет». Установка на то, что Россия виновата, так и осталась. Также последовательно отвергали иные версии, не принимались наши доказательства. Например, данные прослушки СБУ суд принял во внимание, а экспертиза российской компании «Алмаз-Антей» была отвергнута судом из-за тесных связей с правительством России. В нынешней обстановке невозможно представь, что решение Гаагского суда было бы не в пользу Украины».

Напомним, что дело о крушении самолета расследовала следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов без участия России. В парламентской ассамблее Совета Европы заявили, что рейс MH17 якобы был сбит ракетой из «Бука», предоставленной военным формированиям, контролируемым РФ.