Член ВГА Запорожской области Рогов назвал позорной резолюцию МАГАТЭ по Запорожской АЭС

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18 ноября 2022, 11:32 Источник: РИА "Новости"

Запорожская АЭС, Dmitry Grigoriev/globallookpress.com

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в пятницу назвал резолюцию МАГАТЭ с призывом к российской стороне покинуть Запорожскую атомную электростанцию позорной.

Совет управляющих МАГАТЭ ранее принял резолюцию, которая призывает Россию покинуть ЗАЭС и отказаться от "необоснованных претензий" на владение вышеуказанным объектом.

Владимир Рогов отметил, что МАГАТЭ, принимая столь позорную и политически мотивированную резолюцию, превращается в недееспособную структуру, разменявшую свою компетенцию и профессионализм в угоду политическим интересам Запада.