МИД России: возможности для изготовления «грязной» бомбы на Украине есть, и не только на проверенных МАГАТЭ объектах

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18 ноября 2022, 10:31

Здание МИД России в Москве, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Возможности для создания «грязной» бомбы на украинской территории существуют, и не только на объектах, которые были проверены Международным агентством по атомной энергии. На это, как информирует Telegram-канал «RT русском», указали во внешнеполитическом ведомстве РФ.

«Возможности для изготовления “грязной” бомбы на Украине есть, и не только на проверенных МАГАТЭ объектах, заявили в МИД России», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Ранее сегодня сообщалось, что Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, где отметил, что на Украине не обнаружены следы изготовления «грязной бомбы».