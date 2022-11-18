МИД России: возможности для изготовления «грязной» бомбы на Украине есть, и не только на проверенных МАГАТЭ объектах

Возможности для создания «грязной» бомбы на украинской территории существуют, и не только на объектах, которые были проверены Международным агентством по атомной энергии. На это, как информирует Telegram-канал «RT русском», указали во внешнеполитическом ведомстве РФ.
«Возможности для изготовления “грязной” бомбы на Украине есть, и не только на проверенных МАГАТЭ объектах, заявили в МИД России», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.
Ранее сегодня сообщалось, что Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, где отметил, что на Украине не обнаружены следы изготовления «грязной бомбы».