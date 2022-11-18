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Посольство РФ в Вашингтоне опровергло утверждения властей США, что Москва продлила зерновую сделку под внешним давлением

, 07:59

Посольство РФ в Вашингтоне опровергло утверждения властей США, что Москва продлила зерновую сделку под внешним давлением
Здание посольства России в Вашингтоне, Yin Bogu / globallookpress.com

Посольство Российской Федерации в Вашингтоне опровергло утверждения властей Соединенных Штатов о том, что Москва продлила зерновую сделку под внешним давлением. Соответствующее заявление появилось в Telegram-канале дипломатической миссии.

«В корне не согласны с тезисом о том, что данное решение якобы принято под внешним давлением», — говорится, в частности, в заявлении.

В посольстве также отметили, что Россия остается надежным поставщиком сельхозпродукции на мировые рынки даже в условиях введенных в отношении нее рестрикций.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что турецкий лидер Реджеп Эрдоган выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за «волю и вклад» в продление сделки по вывозу зерна с украинской территории.

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