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Эрдоган поблагодарил Путина за «волю и вклад» в продление сделки по вывозу зерна с Украины

, 14:03

Эрдоган поблагодарил Путина за «волю и вклад» в продление сделки по вывозу зерна с Украины
Президент Турции Реджеп Эрдоган, Christoph Soeder / globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Эрдоган выразил благодарность главе Российской Федерации Владимиру Путину за «волю и вклад» в продление сделки по вывозу зерна с украинской территории. Об этом информирует РИА Новости.

«Эрдоган поблагодарил Путина за "волю и вклад" в продление продуктовой сделки», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

Эрдоган также отметил, что российское зерно будет перерабатываться в Турции и поставляться в бедные африканские страны.

Как сообщалось ранее в четверг, врио руководителя ЛНР Леонид Пасечник заверил, что эвакуировать жителей республики не придется, несмотря на стягивание киевской стороной войск для наступления.

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