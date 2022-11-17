Пасечник заверил, что эвакуировать население ЛНР не придется, несмотря на стягивание армией Украины сил для наступления

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17 ноября 2022, 13:49 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник, Kremlin Pool / globallookpress.com

Врио руководителя ЛНР Леонид Пасечник заверил, что эвакуировать население республики не придется, несмотря на стягивание украинской армией сил для наступления. Об этом информирует РИА Новости.

«До переселения людей из ЛНР дело не дойдет: глава республики Пасечник в интервью РИА Новости выразил уверенность, что вывозить жителей не придется, несмотря на то, что Украина стягивает для наступления много техники и личного состава», — указывается в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что источник в российской столице назвал попыткой превратить дипломатию в телевизионное шоу идею «публичных» переговоров с Москвой, которую озвучил некоторое время назад глава Украины Владимир Зеленский.