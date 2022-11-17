Источник РИА Новости в Москве назвал озвученную Зеленским идею «публичных» переговоров попыткой превратить дипломатию в телешоу

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17 ноября 2022, 12:47 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukrainian Presidential Press Off / globallookpress.com

Источник РИА Новости в Москве назвал попыткой превратить дипломатию в телевизионное шоу идею «публичных» переговоров с Российской Федерацией, которую озвучил украинский президент Владимир Зеленский. На это указывается в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

«Источник РИА Новости в Москве: новая киевская идея "публичных" переговоров —попытка превратить дипломатию в телешоу, подтверждает несерьезность намерений», — отмечается в процитированном посте.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, Владимир Зеленский выступил с заявлением, согласно которому он готов к диалогу с российским лидером Владимиром Путиным в «публичной форме».