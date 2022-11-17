Американский бизнесмен и крупнейший спонсор республиканцев отказался поддерживать Трампа

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17 ноября 2022, 15:05 Ксения Калуга

Стивен Шварцман. Фото: Global Look Press

Стивен Шварцман является одним из крупнейших спонсоров Республиканской партии США. Инвестор заявил, что не будет поддерживать кампанию Дональда Трампа по выдвижению в президенты в 2024 году.

Как сообщают зарубежные СМИ, бизнесмен имел влияние на Белый дом при Трампе, а также активно сотрудничал с экс-президентом по торговым вопросам. Теперь же предприниматель отказывается работать с ним.

Шварцман сказал, что лидеры Соединенных Штатов добиваются успеха, когда сморят «на сегодняшний и завтрашний день, а не на сегодняшний и вчерашний...». Он также добавил, что готов помочь, но только новым руководителям партии.