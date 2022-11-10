Выборы в Конгресс США установили рекорд по пожертвованиям

Общая сумма пожертвований на промежуточных выборах в Конгресс США превысила $9,3 млрд. Предыдущий рекорд был установлен в 2018 году — $7,1 млрд. В этот раз сторонник Демократической партии Джордж Сорос, пожертвовавший $128 млн, занял первое место по взносам среди частных лиц. В топе 20-ти крупнейших доноров Республиканскую партию поддерживают 14 миллионеров, а Демократическую – 6.
Общая сумма пожертвований миллионеров, миллиардеров и их фондов достигла $881 млн. И это тоже рекорд.
Среди доноров - Стивен Шварцман, основатель и глава ведущего инвестфонда Blackstone Group. Его состояние оценивается в $28,5 млрд, он пожертвовал республиканцам $33,3 млн. Основатель и председатель совета директоров технологической компании Oracle Ларри Эллисон с состоянием в $103 млрд пожертвовал $31 млн. Сооснователь PayPal и Palantir Питер Тиль (состояние $4,3 млрд) пожертвовал республиканцам $30 млн.
Главным политическим донором стал давний сторонник Демократический партии финансист Джордж Сорос, чье состояние оценивается в $6,7 млрд. Он пожертвовал в общей сложности $128 млн. Помимо Сороса Демократическую партию поддержали основатель криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид (состояние $17 млрд) — он пожертвовал $39,7 млн; Майкл и Сюзан Блумберг — состояние $77 млрд, объем пожертвований — $22,3 млн; основатель хедж-фонда Lone Pine Capital Стивен Мандел (состояние $3,6 млрд) пожертвовал $17,7 млн.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Врио главы ЛНР Пасечник сообщил о возвращении из украинского плена 35 военнослужащих: истощены, но не сломлены
Читатели журнала Newsweek считают, что передислокация российских войск в Херсоне может быть ловушкой Путина
Научный сотрудник РАН Васильев заявил, что прошедшие промежуточные выборы в США вынудят Байдена скорректировать внешнюю политику
- #ЗАУГЛОМ Академик Матишов о боях на Донецком кряже, судьбе Гольфстрима и подъеме Азовского моря
- 16:59 Политолог Марков: «Нужно национализировать ресурсы олигархов для нужд СВО»
- 16:57 Министр иностранных дел Конго Гакоссо назвал Россию великой державой
- 16:49 Политолог Рубаев: «Выход из Херсона открыл возможности для переговоров»
- 16:27 Генсек НАТО Столтенберг: альянс будет наблюдать за развитием событий в Херсоне
- Telegram | (Подписаться) Генерал ВС США Милли заявил, что при стабилизации ситуации на Украине появится шанс на переговоры Москвы и Киева