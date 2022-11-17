Депутат Госдумы Афонин: «Зеленский провокатор Третьей мировой войны»

Юрий Афонин считает, что президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован в переговорах, так как если конфликт с Россией подойдет к концу, то в украинском обществе начнутся волнения. Такое мнение Афонин высказал в эфире программы «60 минут», передает издание «Аргументы недели».
«Зеленский является серьезным провокатором Третьей мировой и ядерной войны. Об этом свидетельствуют его заявления о выходе из Будапештских соглашений, желание получить «грязную» бомбу, провокации связанные с Запорожской АЭС, обращение к западным лидерам о необходимости превентивного удара. Зеленский не заинтересован в переговорах, так как очевидно, что он получает сразу же огромное количество минусов. Если мирный процесс пойдет и будут какие-то возможные мирные урегулирования, Зеленский получит определенное количество проблем. Такое количество финансов, которое можно списывать во время войны, невозможно будет списать, если Запад вдруг решит оказывать какую-либо помощь для восстановления экономики, ведь там все будет намного прозрачнее и понятнее. Завершение военных действий - это демобилизация большей части армии, и тогда вскроется реальная картина потерь. Сейчас можно прятаться за безвестие пропавшими, а тогда станет ясно, что это не десятки тысяч, - как заявляют украинские военные, - а сотни тысяч погибших. Тогда Украина скажет, ради чего все это было и что мы достигли? Внутри страны среди националистических партий начнется движуха. Военное положение - это невозможность свержения властной вертикали. Несмотря на ненависть украинского общества к нам, оно устало от этого конфликта».
Накануне президент Украины Владимир Зеленский во время информационного телемарафона заявил, что получал сигналы о желании российского лидера Владимира Путина начать прямые переговоры.
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