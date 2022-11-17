Актриса Ольга Будина рассказала о том, почему поддержала спецоперацию на Украине

Аргументы Недели → Политика 13+

17 ноября 2022, 12:07 Антон Николаев

Фото: globallookpress.com

Ольга Будина считает, что до начала военных действий на Украине, все попытки урегулировать конфликт были тщетны. Такое мнение актриса высказала в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи», передает издание «Аргументы недели».



«Было очевидно, что подобным образом воспрепятствовать уже не получается. Все попытки урегулировать это мирным путем были испробованы, исчерпаны. Общаясь с жителями, в том числе в Белгородской области, для них было не только ожидаемо, а они ждали, когда же это произойдет за долго до начала. Наблюдать то, что происходило с Донбассом… Мир - это значит война. Когда мы говорим, что мы хотим мирной жизни, как сегодня говорят пацифисты, что они подразумевают под мирной жизнью? Ведь сегодня ведется внутри нашей страны грандиозная отечественная война. Это не только война в сфере культуры, это война на всех уровнях, но и прежде всего война против семьи».



Ольга Будина также не считает нужным осуждать коллег, которые заняли либеральную позицию во время спецоперации:



«Общество поляризовалось. К моему огромному сожалению, большинство моих коллег оказались по другую сторону баррикад. Я не буду их осуждать. Это говорит о том, что они очень долгое время были аполитичными. Они впитали в себя пролиберальную повестку, которая всегда выступает против интересов государства. В качестве своего оправдания они могут говорить все что угодно. Только не очевидные вещи. А очевидные вещи нам говорят о том, что лозунг, который провозгласил Рузвельт «Свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого», это и есть лозунг либеральной эпохи. Т.е. я должен быть сильным, настолько могучим, успешным, чтобы смочь своими локтями затоптать всех, кто рядом, и проложить себе место к этому желанному пьедесталу».



Напомним, что специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. Основные цели операции - демилитаризация и денацификация Украины.