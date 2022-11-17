Генсек ООН Гутерриш заявил, что приветствует согласие всех сторон по продлению сделки по вывозу зерна с Украины

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17 ноября 2022, 11:02

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, Lev Radin / globallookpress.com

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с заявлением о том, что он приветствует согласие всех сторон по продлению сделки по вывозу зерна с украинской территории. Об этом информирует РИА Новости.

«Генсек ООН заявил, что приветствует согласие всех сторон по продлению продуктовой сделки», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Срок действия зерновой сделки истекает на текущей неделе. Как сообщалось ранее сегодня, руководитель украинского министерства инфраструктуры Александр Кубраков указал на то, что данное соглашение будет продлено на 120 дней.